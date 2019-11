Verein „KulturLeben“ ermöglicht Bedürftigen Kulturerlebnisse

Einen schönen Abend in der Oper, bei einem Konzert oder im Kabarett verbringen ist für die meisten Leipziger eigentlich kein Ding der Unmöglichkeit. Trotzdem ist genau DAS für Tausende Leipziger unerreichbar, weil sie sich kulturelle Veranstaltungen nicht leisten können. Verzichten müssen sie darauf aber trotzdem nicht. Denn Leipziger mit geringem Einkommen, also Arbeitslosengeld-2-Empfänger, Bezieher von Wohngeld oder Grundsicherung oder Leipzig-Pass-Inhaber, können sich an "KulturLeben Leipzig" wenden. An sie vermittelt die Initiative unverkauft gebliebene Tickets, erklärt die ehrenamtliche Mitarbeiterin Gerdi Köhler. Und so funktionierts.

Rund 950 Bedürftige, oder Gäste, wie sie bei Kulturleben heißen, befinden sich aktuell in der Liste der Interessenten. Sollte sich jemand für eine Veranstaltung interessieren und sagt am Telefon zu, kann der Gast bis zu zwei Eintrittskarten bekommen. Einzige Voraussetzung: er selbst muss eine Karte nutzen. Wen er als Begleitung mitnimmt spielt dabei keine Rolle. Für die Gäste läuft alles anonym.