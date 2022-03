Am Dienstag und Freitag stehen eigentlich wieder Verhandlungstage im Prozess um den Juwelenraub im Grünen Gewölbe an. Doch diese entfallen erneut. Grund sind auch diesmal notwendig gewordene Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus. Die nächste planmäßige Verhandlung findet am 29. März statt.