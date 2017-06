Verheerendes Feuer

Elterlein – In Elterlein im Erzgebirge ist am Sonntag eine Möbelfabrik in Flammen aufgegangen. Laut Polizei rückten die Einsatzkräfte kurz nach 9 Uhr an die Straße Am Gansberg aus.

Die 7.200 Quadratmeter große Halle brannte trotz des Großeinsatzes der Feuerwehr mit 180 Kameraden komplett ab.

Während der Löscharbeiten brach das Dach der Fabrik ein. Außerdem kam es wiederholt zu Explosionen, bei denen ein Feuerwehrmann leicht verletzt wurde. Zwei weitere Kameraden mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Die Löscharbeiten zogen sich noch bis in den Montag hinein, da noch Glutnester bekämpft werden mussten. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.