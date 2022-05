Verkauf des 9-Euro-Tickets startet in Sachsen

Der Fahrschein für den öffentlichen Personennahverkehr ist an den regulären Verkaufsstellen, an Automaten und auch beim Busfahrer erhältlich. Das haben die Verkehrsverbünde mitgeteilt. Auch in der Deutschen Bahn App oder in Anwendungen der Verkehrsunternehmen kann das Ticket online erworben werden. Gültig ist das 9-Euro-Ticket ab 1. Juni.

Kundinnen und Kunden, die schon ein Abo für den öffentlichen Nahverkehr haben, müssen nichts weiter unternehmen. Sie behalten im Tarifgebiet die Vorteile ihres Abos, etwa eine kostenlose Fahrradmitnahme, aber zahlen drei Monate lang automatisch den günstigeren Preis.