Verkaufsoffene Sonntage für 2022 beschlossen

Chemnitz- In Chemnitz soll es in diesem Jahr insgesamt fünf verkaufsoffene Sonntage geben. Anlässe sind in der Innenstadt das Hutfestival am 29. Mai sowie der Weihnachtsmarkt am 1. und 3. Advent. Das Chemnitz Center feiert sein 30. Jubiläum, deshalb dürfen dort am 9. Oktober die Geschäfte öffnen. Die Sachsen Allee begeht ihren 25. Geburtstag am 16. Oktober ebenfalls mit einem Einkaufssonntag. Grundlage der Regelung ist das Sächsische Ladenöffnungsgesetz, das eine Öffnung von Verkaufsstellen zu besonderen Anlässen zulässt.