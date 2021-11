In Leipzig wurden die verkaufsoffenen Sonntage während der Adventszeit abgesagt. Grund dafür ist laut Stadt die derzeitige Pandemie-Lage. Ursprünglich geplant waren die Einkaufstage in der Innenstadt am 5. und am 19. Dezember parallel zum Leipziger Weihnachtsmarkt. Bereits im vergangenen Jahr konnten die verkaufsoffenen Sonntage aufgrund der Corona-Krise und der Weihnachtsmarkt-Absage nicht stattfinden.