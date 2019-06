Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt durch Demo

Autofahrer müssen am Samstag in der Leipziger Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Laut Ordnungsamt wollen rund 2.000 Menschen bei einer Demonstration unter dem Namen "Fight for your future" durch die Innenstadt ziehen.

Noch bis 22 Uhr muss daher abschnittsweise mit Straßensperrungen und Wartezeiten im Auto gerechnet werden. Die Demonstrationsroute startet am Lene-Voigt-Park und zieht über den Wilhelm-Leuschner-Platz, den Südplatz Richtung Connewitzer Kreuz.