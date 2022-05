Verkehrsbetriebe in Sachsen starten Verkauf des 9-Euro-Tickets

Sachsen- Die Menschen in Sachsen können ab diesem Montag das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr kaufen. Der Fahrschein ist in der Regel an Automaten, Verkaufsstellen oder bei Busfahrern erhältlich, wie die Verkehrsverbünde mitteilten.

Wer lieber sein Handy benutzt, kann das Ticket etwa in der App der Deutschen Bahn oder in den Anwendungen der Verkehrsunternehmen kaufen. Es ist ab 1. Juni gültig. Kundinnen und Kunden, die schon ein Abo für den öffentlichen Nahverkehr haben, müssen nichts weiter unternehmen. Sie behalten im Tarifgebiet die Vorteile ihres Abos, etwa eine kostenlose Fahrradmitnahme, aber zahlen drei Monate lang automatisch den günstigeren Preis. Gleiches gilt für Studierende, die ein Semesterticket nutzen. Sollte der Betrag bereits abgebucht sein, gibt es eine Rückerstattung. Das Ticket ist eine Reaktion auf die stark gestiegenen Energiekosten und soll als Entlastungsmaßnahme dienen. Es wird in den Monaten Juni, Juli und August angeboten und gilt deutschlandweit für Fahrten mit Bussen, Straßen- und Regionalbahnen in der 2. Klasse. Für jeden Monat wird ein extra Ticket ausgestellt. (dpa)