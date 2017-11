Verkehrschaos – Dresdner brauchen vor Weihnachten starke Nerven

Dem Striezelmarkt und den zentralen Weihnachtsmärkten am nächsten gelegen ist der große P+R-Platz an der Messe Dresden. Dieser hat eine Kapazität von 800 Plätzen und ist von der Autobahnabfahrt Altstadt (A4) gut zu erreichen. Unmittelbar neben dem P+R-Platz fährt die Straßenbahnlinie 10 alle zehn Minuten an der Haltestelle „Messering“ ab. Bis zum Hauptbahnhof und dem Beginn der Weihnachtsmeile Prager Straße ist man genau 13 Minuten unterwegs. Am Wochenende fährt im gleichen Rhythmus zusätzlich die Straßenbahnlinie 20 zum Altmarkt. Damit dauert es sogar nur gut zehn Minuten bis zum Striezelmarkt und zurück zum Parkplatz. Ähnlich günstig gelegen ist der P+R-Platz am Industriegelände. Der bietet sich besonders für Gäste an, die aus dem Norden nach Dresden kommen. Mit der „7“ oder „8“ benötigt man von dort auch nur eine Viertelstunde bis zu den Märkten. Stadtnahe P+R-Plätze gibt es außerdem noch in den Stadteilen Kaditz, Gompitz, Pennrich, Klotzsche, Reick und Prohlis. Alle so gekennzeichneten Parkplätze sind kostenfrei. Es wird lediglich ein Fahrschein für Bus & Bahn fällig. Tickets gibt es an der Haltestelle. Steht dort kein Automat, kann auch in den Bussen & Bahnen gelöst werden. Zusätzlich kann auch auf dem Parkplatz an der Strehlener Straße in der Nähe zum Strehlener Platz geparkt werden. Von dort kann man die Buslinie 62 bis zum Hauptbahnhof oder die Straßenbahnlinie 11 (Haltestelle in der Ackermannstraße) bis zum Hauptbahnhof, Prager Straße, Postplatz oder Albertplatz benutzen.