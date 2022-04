Verkehrseinschränkungen am Schillerplatz ab Donnerstag

Dresden- In der Landeshauptstadt kommt es ab Donnerstag zu Verkehrseinschränkungen am Schillerplatz.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe führen Gleisbauarbeiten auf der Loschwitzer und der Tolkewitzer Straße durch. Aufgrund dessen kommt es zu Sperrungen. Auf der Loschwitzer Straße werden verschlissene Schienen ausgetauscht in Höhe der Haltepunkte Lene-Glatzer-Straße und Prellerstraße. Autos können die Baustelle wechselseitig passieren. Eine weitere Reparatur findet ab Freitagmorgen auf der Tolkewitzer Straße statt. Diese ist ab der Kretschmerstraße stadtauswärts voll gesperrt. Ab 18 Uhr ist der Bereich ab der Oehmestraße auch stadteinwärts voll gesperrt. In Höhe der Brucknerstraße sowie zwischen Kretschmerstraße und Fuchsstraße erfolgt ebenfalls der Austausch abgefahrener Schienen. DVB-Sprecher Falk Lösch rät Autofahrern, die den Schillerplatz von und nach Osten passieren wollen, eine andere Route zu wählen. Nicht nur Autofahrer sind von Verkehrseinschränkungen betroffen. Die Straßenbahnlinien 6, 10 und 12 werden bis Montag, den 2. Mai, teilweise umgeleitet. Insgesamt investieren die Dresdner Verkehrsbetriebe rund 200.000 Euro in die Schienenreparatur. (mit dpa)