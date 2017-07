Verkehrseinschränkungen rund um das Völkerschlachtdenkmal

Leipzig – Scooter kommt und der Verkehr steht still.

Bereits Tage vor dem Konzert der 90er-Jahre-Band ist der Verkehr am Völkerschlachtdenkmal eingeschränkt. Grund ist der umfangreiche Bühnenaufbau. Seit Anfang der Woche sind dafür Teile des nördlichen Platzes vor dem Völki und der Straße des 18. Oktober gesperrt. Ab 6. Juli ist auch der südliche Teil des Platzes zu.

Für die Konzertveranstaltung am Freitag und die Auf- und Abbauarbeiten einschließlich der Logistik wird die Straße An der Tabaksmühle im Abschnitt zwischen Prager Straße und Friedhofsweg vom 6.Juli 20 Uhr bis zum 8.Juli 05 Uhr voll gesperrt. Stellflächen für Fahrz