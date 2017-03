Verkehrseinschränkungen zum Citylauf

Dresden – Am Sonntag kommt es wegen des 27. Internationalen Citylaufes Dresden zu Straßensperrungen. Start und Ziel befinden sich auf der Ringstraße/Kreuzstraße, die Wettkampfstrecke

führt durch das Zentrum der Altstadt.

Folgende Straßen sind gesperrt:

– Wilsdruffer Straße, Seestraße, Altmarkt

– Postplatz,

– Ostra-Allee stadtauswärts zwischen Postplatz und Kleine Packhofstraße,

– Am Zwingerteich, Kleine Packhofstraße, Devrientstraße zwischen Kleine Packhofstraße und Am Zwingerteich,

– Bernhard-von-Lindenau-Platz, Terrassenufer zwischen Bernhard-von-Lindenau-Platz und Steinstraße,

– Hasenberg, Akademiestraße, Tzschirnerplatz, Schießgasse,

– Ringstraße, Dr.-Külz-Ring (Nebenfahrbahn)

Der Anliegerverkehr für den Bereich Theaterplatz/Taschenberg/Schloßstraße/Kleine Brüdergasse bleibt über die Augustusbrücke, die nicht von der Sperrung betroffen ist, gewährleistet.

Die Stadt bittet die Verkehrsteilnehmer, sich auf die besondere Verkehrssituation einzustellen und Fahrten mit Kraftfahrzeugen in die genannten Bereiche des Stadtzentrums während der Dauer des Citylaufes, wenn möglich, zu vermeiden.

Wie die DVB informieren fahren die Linien 1 und 2 zwischen Pirnaischer Platz und Postplatz über den Dr.-Külz-Ring. Die Linie 4 verkehrt zwischen Pirnaischer Platz und Anton-/Leipziger Straße über Dr.-Külz-Ring, Postplatz, Ostra-Allee und Marienbrücke. Die Linien 8 und 9 werden zwischen Hauptbahnhof und Carolaplatz bzw. Neustädter Markt über Pirnaischer Platz und Carolabrücke umgeleitet.

Die Haltestellen am Altmarkt, am Theaterplatz und auf der Augustusbrücke werden nicht bedient.