Verkehrseinschränkungen zum Dresden-Marathon

Es wird gebeten, an diesem Tag nur zwingend notwendige Fahrten in die Innenstadt zu unternehmen. Für Fußgänger ist das Queren der Laufstrecke zeitweise eingeschränkt. Straßenbahnen und Busse fahren an diesem Tag ebenfalls mit Einschränkungen und Umleitungen. Über die Sonderfahrpläne und Haltestellenverlegungen informieren die Dresdner Verkehrsbetriebe sowie die anderen betroffenen Busunternehmen gesondert. Allen Verkehrsteilnehmern wird dringend empfohlen, längere Wege und Wegezeiten einzuplanen.