Verkehrseinschränkungen zum Dresdner Stadtfest

Informationen zu Bus- und Bahnverkehr

Viele Linien der Dresdner Verkehrsbetriebe AG werden wieder verstärkt im Einsatz sein, manche verlängert und der Nachtverkehr erweitert. Die Knotenpunkte Postplatz und Pirnaischer Platz werden von Bahnen und Bussen in einem dichteren Takt bedient. Auf ausgewählten Strecken werden darüber hinaus in den Stadtfestnächten am Freitag und Samstag und nach dem Feuerwerk am Sonntag zusätzliche Fahrten angeboten.

Aktuelle Informationen werden auf www.dvb.de, der mobilen Website m.dvb.de oder auf den Aushängen an den Haltestellen veröffentlicht.

Zusätzliche S-Bahnen nach Meißen und Pirna sowie Busse in die Region bringen die Gäste aus dem Umland nach der Feier sicher nach Hause. So fahren in den Nächten zu Samstag und Sonntag die letzten S-Bahnen nach Meißen um 0.30 Uhr und 1 Uhr ab Dresden Hauptbahnhof, nach Pirna starten die letzten S-Bahnen um 1.29 Uhr und 1.59 Uhr. Nach Tharandt fährt eine S-Bahn um 0.06 Uhr. Die letzte Regionalbahn nach Großenhain und Elsterwerda verlässt um 23.08 Uhr den Hauptbahnhof, der Zug nach Kamenz fährt um 0.02 Uhr und der letzte Regionalexpress nach Riesa startet um 23.14 Uhr. Für die spätere Heimreise in die Region sorgen außerdem die Busse des VVO-Nachtverkehrs. Die acht Nachtbuslinien nach Meißen, Radeburg, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Heidenau und Pirna, Dippoldiswalde, Wilsdruff und Freital fahren abgestimmt auf die Postplatztreffen der DVB AG um 1.15 Uhr und 2.45 Uhr.