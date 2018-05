Verkehrseinschränkungen zur REWE-Team Challenge

Am Mittwoch, dem 23. Mai 2018 findet zum zehnten Mal der REWE-Team Challenge Lauf statt. Für den Aufbau des Startbereiches, der in diesem Jahr auf der Wilsdruffer Straße vor dem Kulturpalast ist, wird die Wilsdruffer Straße bereits am Dienstag, 22. Mai 2018, kurzzeitig zwischen 12 und 15 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.