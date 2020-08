Dresden - Das Verkehrsmuseum zählt zu den beliebtesten Museen der sächsischen Landeshauptstadt. Hier gibt es beeindruckende Exponate zu allem, was durch die Welt fährt, fliegt und schwimmt. Weniger bekannt ist da die kleine, aber feine Sammlung an Kunstwerken, die nun bis zum 03.01.21 in der neuen Ausstellung "Tröger, Technik, Talente" präsentiert werden.