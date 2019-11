Verkehrsunfall in Harthau

Chemnitz- Am späten Samstagnachmittag befuhr im Ortsteil Harthau eine 61-jährige Fahrerin eines PKW Ford die B95 aus Burkhardtsdorf in Richtung Chemnitz.

Das Fahrzeug geriet zwischen der Bergschänke und dem Abzweig Klaffenbach in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW Seat. Der Zusammenstoß hatte schwere Folgen. Die 61-Jährige und eine Beifahrerin (60) wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 25-jährigen, leicht verletzten Seat Fahrer stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.000 Euro. Die B 95 war für zwei Stunden voll gesperrt.