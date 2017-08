Verkehrsunfall mit Todesfolge

Leipzig – Schwerer Verkehrsunfall auf der B87 bei Markranstädt. Fahrerin eines Mercedes war nicht angeschnallt und prallte gegen einen Baum.

Tödlicher Unfall auf der B87. Am Donnerstagabend kam es gegen 21:40 Uhr in der Nähe von Markranstädt zu einem schweren Verkehrsunfall.Die Fahrerin eines Mercedes verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie eingeklemmt und schwer verletzt. Das Fahrzeug war frontal völlig zerstört worden. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle. Nach Aussage der Rettungskräfte war sie nicht angeschnallt. Zur Unfallursache ist bisher noch nichts bekannt.