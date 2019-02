Verleihung des Nagelkreuzes

Bischof Christopher Cocksworth von Coventry hat das Nagelkreuz persönlich an den Dresdner Pfarrer Harald Bretschneider übergeben. Für Dresden ist die enge Verbindung zu Coventry sehr bedeutend, da auch die ehemalige Franziskaner-Klosterkirche in Dresden die Erfahrung gemacht haben, wie stark Hass, Gewalt und Zerstörung wirken können. Daher steht das Nagelkreuz als Zeichen der Versöhnung. Die Bußmannkapelle soll ein offener Ort zum Gedenken an die Kriegserfahrung sein, so Cornelia Kulawik (Vorstand der Nagelkreuzgemeinschaft e.V.). "Es sei eine Chance für Versöhnung und Frieden." Gebete werden während des Nachmittags gesprochen und ein Chor erfüllt den Raum mit Klang. Am Ende der Verleihung wird dann das Nagelkreuz an der Wand angebracht. Dort soll es auch in Zukunft an die Geschichte erinnern.