Verletzung beim Rechtsaußen des HC Elbflorenz

Dresden - Lukas Wucherpfennig wird in der nächsten Zeit aufgrund einer Verletzung nicht für den HC Elbflorenz einsatzfähig sein können. In dieser Woche wurde beim 26-Jährigen ein Haarriss im Knie festgestellt. Damit wird der in dieser Saison bisher beste Torschütze des Vereins voraussichtlich bis Ende des Jahres ausfallen.