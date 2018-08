Verletzungs-Schock bei DHfK: Torhüter Vortmann fällt aus

Mit 29:23 besiegte der SC DhfK am Dienstagabend die japanische Nationalmannschaft. Es war der nächste Härtetest in einer verletzungsreichen Saisonvorbereitung, auch dieses Spiel ging nicht ohne einen bitteren Verletzungsausfall vorüber. Vor 550 Zuschauern in der ausverkauften Rischmühlen-Halle in Merseburg dominierte das Team um DHfK-Cheftrainer Michael Biegler, wenngleich sich die Japaner um den ehemaligen deutschen Bundestrainer Dagur Sigurdsson als unbequemer Gegner präsentiert. Die Japaner befinden sich derzeit im Trainingslager in Potsdam. Bester Torschütze auf Leipziger Seite war Niclas Pieczkowski mit 5 Treffern.