Verlorenes Gemälde wieder bei Kunstsammlungen Dresden

Dresden- Nach mehr als 70 Jahren ist ein im Zweiten Weltkrieg verlorenes Kunstwerk an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zurückgegeben worden. Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte erfahren, dass das Gemälde «Ein Alter umarmt die Magd im Stall» von David Teniers dem Jüngeren aus dem 17. jahrhundert in Neapel sichergestellt worden war, wie sie am Donnerstag mitteilte. Sie stellte den Angaben zufolge ein Rechtshilfeersuchen an die Staatsanwaltschaft Neapel und erhielt das Bild mit Unterstützung des sächsischen Justizministeriums und der SKD zurück. Das Bild war im Krieg verloren gegangen und soll in die Hände eines Tatverdächtigen gelangt sein. Der Beschuldigte nahm der Staatsanwaltschaft zufolge billigend in Kauf, dass es sich um einen Kriegsverlust handelte. Er soll das Gemälde im Jahr 2014 den SKD angeboten und dabei behauptet haben, dass er nur der Mittler eines Verkäufers sei. Die Staatsanwaltschaft Dresden gab dieses Verfahren an die Strafverfolger in Neapel ab, die bereits ermittelten. (dpa)