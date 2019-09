Vermisst! Wer hat diesen 35-Jährigen gesehen?

Die Polizei sucht Sebastian Eschenbach. Sein Arbeitgeber meldete ihn am Dienstag vermisst, als er nicht auf Arbeit kam. Zuletzt wurde er am Mittwoch, 28. August, in der Nürnberger Straße gesehen. In seiner Wohnung im Leipziger Zentrum konnte der Mann nicht angetroffen werden. Die Gesamtumstände des Verschwindens lassen die Polizei vermuten, dass der 35-Jährige sich etwas antun könnte.

Daher bittet die Polizei nun um Mithilfe.

Wer hat Sebastian Eschenbach seit vergangenem Mittwoch, 28.08.2019, gesehen? Wer weiß, wo er sich aufhalten könnte?

Alle Hinweise nimmt die Kriminalpolizei im Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Dimitroffstraße 1 unter (0341) 966 - 34224 entgegen.