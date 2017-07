Vermisste Chemnitzerin tot aufgefunden

Chemnitz – Die 60-jährige Chemnitzerin, die seit Mittwoch als vermisst galt, wurde am Samstag tot in einem Wald aufgefunden.

© Polizei Chemnitz/Privat

Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Hiernach wurde die 60-Jährige am Samstagvormittag leblos von Spaziergängern in einem Wald im Thermalbad Wiesenbader Ortsteil Neundorf aufgefunden. Ein hinzu gerufener Arzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Hinweise auf ein Verbrechen gibt es nach Polizeiangaben nicht. Die Ermittlungen zu den Todesumständen wurden aufgenommen.