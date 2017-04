Vermisster aus Markersdorf gesucht

Chemnitz – Seit Sonntagmorgen wird der 65-jährige Klaus Hoyas vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag verließ Klaus Hoyas seine Wohnung im Ortsteil Markersdorf in unbekannte Richtung. Da nicht auszuschließen ist, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche.

Personenbeschreibung Klaus Hoyas:

-etwa 1,90 m groß und kräftig

-blau-graue Augen und dunkelblonde Augenbrauen

-kurz rasierte Haare mit Geheimratsecken

-auffälliger, stark nach rechts geneigter Gang

-möglicherweise ist er mit einem grauen Fahrrad unterwegs

Wer hat ihn seit Sonntag gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthalt machen? Informationen bitte an das Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter Telefon 0371 5263-0 oder jede andere Polizeidienststelle.