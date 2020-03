Vermisster in Chemnitz gesichtet

Chemnitz- Die Polizei bittet um die Mithilfe bei der Suche nach einem 30-jährigen Mann. Seit dem 23. März fahnden sowohl das Polizeipräsidium Oberbayern Süd, sowie die Polizeiinspektion Holzkirchen nach Paul Neiser.

Dieser stammt aus dem oberbayrischen Warngau und hat am Sonntagabend sein Wohnumfeld verlassen. Als Bundespolizisten den Mann am Dienstagabend am Hauptbahnhof Chemnitz sichteten, floh dieser in Richtung Straße der Nationen. Da sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte und auf Medikamente angewiesen ist, sind Bundes- und Landespolizisten auf der Suche nach Paul Neiser.