Dresden- Ein im zweiten Weltkrieg verlorenes Kunstwerk des Künstlers David Teniers befindet sich wieder in der Gemäldegalerie Alte Meister. Der Titel des Gemäldes: "Ein Alter umarmt die Magd im Stall". 2014 wurde das Kunstwerk von einem Händler in Neapel den Kunstsammlungen zum Kauf angeboten. Hehlerei wurde vermutet. Schlussendlich kam das Gemälde zurück in die Landeshauptstadt ohne das Geld fließen musste.