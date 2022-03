Versorgung mit Energie und Lebensmitteln sei absehbar sicher

Die vertraglich vereinbarten Mengen an Energie würden derzeit geliefert, sagte Günther am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden. Die geplante Verringerung bei der Abhängigkeit russischer Energieimporte habe schon im vergangenen Jahr begonnen - sie seien auf deutlich unter 30 Prozent gesunken.

Günther zufolge sind die Gasspeicher in Deutschland gut gefüllt. Auch wenn aus irgendwelchen Gründen der Gashahn zugedreht würde, gäbe es keinen Engpass. Die Märkte befänden sich momentan jedoch enorm in Bewegung.