Chemnitz – Fahrgäste müssen sich bei der CVAG in dieser Woche auf erhöhte Fahrscheinkontrollen einstellen.

Verkehrsbetrieb CVAG hat in dieser Woche verstärkte Fahrscheinkontrollen in den Straßenbahnen der Linie 2 sowie in den Bussen der Linien 33, 43, 56 und 76 angekündigt.