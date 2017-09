Versteigerung im Rathaus

Dresden – Die Stadtkasse kündigt die nächste Versteigerung an. Es handelt sich dabei um vom Ordnungsamt sichergestellte Gegenstände und Gegenstände aus Nachlässen zugunsten der Landeshauptstadt Dresden.

Versteigerungstermin ist Dienstag, 5. September, 17 Uhr bis 20 Uhr, im Plenarsaal des Neuen Rathauses, Eingang: Rathausplatz 1, Goldene Pforte. Eine Besichtigung der Gegenstände ist ab 16 Uhr möglich. Empfangsberechtigte der Fundgegenstände werden hiermit aufgefordert, ihre Ansprüche bis zum 4. September gegenüber der Landeshauptstadt Dresden, Ordnungsamt, Fundbüro, Theaterstraße 13, 01067 Dresden, geltend zu machen.

NACHSTEHENDE GEGENSTÄNDE WERDEN GEGEN BARZAHLUNG ÖFFENTLICH MEISTBIETEND VERSTEIGERT:

Puzzle Zebras und Flamingos, 500 Teile

Spielzeugpferd mit Reiterin blau

Pokemon-Rucksack, Pikachu

Klapp-Roller Hornet

Inline-Skater L. A. Sports, Größe 40, schwarz

Digitalkamera Olympus D-175

Digitalkamera Sony Cyber-Shot DSC-WX150 mit Tasche

Digitalkamera Nikon Coolpix L29 mit Tasche

2 Eheringe Gold 585

2 Eheringe Gold 333

Ring Gold 333 mit Stein

8 Schirme

Geschenk-Gutschein Altmarktgalerie im Wert von 25 Euro

Woll-Decke mit Blumenmuster, 160 x 220 cm

Kameratasche schwarz

Dusch-Brause Set Avilo

Tischdecke Lavida, blau 150 x 200 cm

Soft-Gymnastikball, 65 cm

MP3-Player Philips GoGear, 2 GB

Kopfhörer Beats by Dr. Dre Solo HD grün

Kopfhörer hama blau + MP3-Player TrekStar

Powerbank Valore Shell 6000 weiß

Grundig Stereo-Radio mit CD, RCD 1445 USB, pink

1 & 1 IP-TV Mediacenter

Heizstrahler, weiß

3 Ringe Gold 333 mit Stein

2 Ringe Silber 925

3 Armbänder Silber 925, ca 19 cm

Herrenuhr Auriol schwarz

Damenuhr Amber

3 Kinderschirme

6 Stockschirme

asics Herren GT-2000 4 Trainingsschuh Größe 43,5 und X-Socks

(Laufsocken) Running Disco-very 2,1 Größe 42

Tennisschläger Wilson Roger Federer 23 + Tasche

Camping-Faltstuhl schwarz

Campingzelt Quechua Arpenaz 2 Personen grün

Fahrradhelm weiß, L/XL (58 – 62 cm)

Fahrradhelm Lazer schwarz/grau (50 – 56 cm)

Koffer Eminent, Hartschale

Damenhandtasche braun

Buch „Aquarellmalerei“ von W. Jelbert & I. Sidaway

„Atempause“ Malbuch für Erwachsene mit Wellness-Musik-CD

Buch ENCARTA World English Dictionary

Buch Handbook on Information Technology in Finance

Kette goldfarben ca. 70 cm mit Kugeluhr-Anhänger

Damenuhr Ivens & Söhne

Damenuhr Tempic

Damenuhr Q & Q

2 Damenuhren

Damenuhr GM

Taschenuhr

Damenuhr Lugano

Flasche Wein Dr. Faust, Spätburgunder Rosé Trocken

Flasche Ron Santero

Sony PlayStation 2 mit Spiel Tony Hawks Proving Ground

3 Sony PlayStation 2 Spiele (Need for Speed – Undercover, Star Wars

Episode III – Die Rache der Sith, L. A. Rush)

3 Sony PlayStation 2 Spiele P 18 (Call of Duty World at

War-Final-Fronts, Call of Duty Finest Hour, Medal of Honer Vanguard)

3 Sony PlayStation 2 Spiele P18 (Hitman 2 Silent Assasin, Killzone,

Resident Evil 4)

Mountainbike Scott blau

Damenfahrrad Sprick grün

Mountainbike Turrek grün

Herrenfahrrad Hercules schwarz/grau

Mountainbike Schwinn schwarz/weiß

Mountainbike Zündapp Blue Series weiß/blau

Herrenfahrrad Univega Rover blau

Herrenfahrrad Kalkhoff schwarz

Trekkingrad AluRex silber

Mountainbike Trek Xcaliber 4 schwarz/blau

Mountainbike Scott grau

Damenfahrrad Alurec City Comfort blau mit Korb

Herrenfahrrad Lombardo Vlsoke 300 schwarz/silber

Mountainbike Cross Wind schwarz

Damenfahrrad Mifa grün mit Korb

Herrenfahrrad Mercedes Benz silbergrau

Mountainbike Focus Whistler weiß

Herrenfahrrad Bergamont schwarz

Herrenfahrrad Concept Alu schwarz

Mountainbike Bulls silber

ZU VERSTEIGERNDE GEGENSTÄNDE AUS NACHLÄSSEN ZU GUNSTEN DER

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN:

Lithografie von Hans Soltmann (Stadt in Ruinen) mit Widmung

Holzschnitt von H. Lessin (nach Otto Ubbelohde, Säemann,

Chateau-Gontier, H. Ledding) mit Widmung

Messer mit chinesischen Schriftzeichen an den Griffen, Reliefs mit

Vögeln und Pflanzen

Kette Gold 333, 50 cm mit Anhänger Gold 333 mit lilanem Stein

Kette Gold 333, 50 cm mit Anhänger Gold 333 mit türkisfarbenem Stein

Münze Fünf Mark, Deutsches Reich, 1908, Freie und Hansestadt Hamburg

Münze 3 Reichsmark, Deutsches Reich, 1932