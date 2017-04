Verstorbener in Sachsenburg ist identifiziert

Sachsenburg – Der am Ostermontag im Wasserwerk in der Straße an der Zschopau gefundene tote Mann konnte nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung identifiziert werden.

© Sachsen Fernsehen / Symbolbild

Danach handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 62-Jährigen aus der Region.

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an, wobei aber nicht von einer Straftat ausgegangen wird.

Die Kriminalpolizei und die Pressestelle bedanken sich für die zahlreiche Unterstützung aus der Bevölkerung zur Klärung der Identität.