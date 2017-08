Verunglückter LKW blockiert Karl-Liebknecht-Straße

Am Donnerstagmittag sorgte ein verunglückter Lastwagen für eine Vollsperrung der Karl-Liebknecht-Straße. An der Haltestelle Hohe Straße geriet der LKW in das abgesenkte Gleisbett der Straßenbahn. Die Linien 10 und 11 mussten daraufhin zeitweise umgeleitet werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Unfallursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Bereits nach kurzer Zeit konnte der Laster mit Anhänger jedoch geborgen und der Verkehr wieder freigegeben werden.