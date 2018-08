Videoüberwachung startet im Herbst

Gegner der Videoüberwachung gibt es auch in der Stadt genug. Am Mittwoch wird sich der Bürgermeister für Sicherheit, Miko Runkel, in einer Podiumsdiskussion mit Vertretern der GRÜNEN im All-In Bürgerhaus über das Thema Sicherheit durch Videokameras austauschen.

Das jedoch das Konzept kurzfristig gestoppt wird ist sehr unrealistisch. Im Herbst sollen die Kameras in der Innenstadt dann in Betrieb genommen werden.