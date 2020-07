„Viele Gemeinsamkeiten“: DHfK und DHL bleiben Partner

Sportlich ernst wird es für die Leipziger Handballer am 21. August. Dann treffen die Männer um Cheftrainer Haber während eines Testspiels auf den HC Elbflorenz Dresden. Unmittelbar nach einem Trainingslager in Bad Blankenburg (24.-27.08.) kommt es anschließend gegen den EHV Aue zu einem weiteren Sachsen-Derby, bevor am 30.08. das große Highlight der diesjährigen Saisonvorbereitung wartet. Mit KS Vive Kielce ist der polnische Meister und Champions League Sieger von 2016 zu Gast in der Messestadt. Eine Woche nach dem Spiel gegen das Ex-Team von Rückraumspieler Marko Mamic kommt mit den Füchsen Berlin außerdem noch ein weiteres Schwergewicht nach Leipzig. Ob die Vorbereitungsspiele in Leipzig vor einer begrenzten Anzahl an Zuschauern stattfinden können, ist derzeit in Klärung.