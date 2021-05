Viele Schulöffnungen noch in dieser Woche

Sachsen- Nachdem der eingeschränkte Regelbetrieb an Schulen in Leipzig und Dresden begonnen hat, ist dieser auch für weitere Teile Sachsens noch in dieser Woche möglich.

Das Kultusministerium teilte am Montag mit, dass im Landkreis Nordsachsen und im Vogtland die Schulen am Mittwoch wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen können. Bautzen, Görlitz, Meißen und der Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge dürften am Donnerstag den eingeschränkten Regelbetrieb hochfahren. Chemnitz und Zwickau könnten am Freitag nachziehen. Voraussetzung ist, dass in keinem der genannten Gebiete der Inzidenzwert die Grenze von 165 wieder überschreitet.