Viele unbesetzte Ausbildungsplätze in Leipzig

Berufsstarter ohne Ausbildungsplatz werden aufgerufen, sich vor allem in der Baubranche umzusehen. Sollte ein Großteil der Stellen unbesetzt bleiben, würde sich der Fachkräftemangel weiter zuspitzen, warnte die IG BAU Nord-West-Sachsen. Laut Arbeitsagentur sind bei Hoch- und Tiefbauunternehmen in Sachsen aktuell noch rund 510 Plätze frei. Das sind über die Hälfte aller gemeldeten Ausbildungsstellen der Branche. Bau-Berufe müssten nach der Lehre noch attraktiver werden, so die Gewerkschaft. In den aktuell laufenden Tarifverhandlungen werden unter anderem mehr Einkommen, Entschädigungen für Wegzeiten und bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Informationen rund um die Bau-Ausbildung und freie Plätze vor Ort gibt es bei den Sozialkassen der Bauwirtschaft online unter bau-stellen.de.