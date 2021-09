Leipzig- An diesem Sonntag findet bundesweit der Tag des offenen Denkmals statt. Seit 1993 öffnen immer am 2. Sonntag im September zahlreiche Denkmäler ihre Türen. Diesmal unter dem Motto "Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege". Wir sagen Ihnen, was alles in Leipzig los ist.