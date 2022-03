Vier mal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze beim Sachsenpokal

Vogtland- Im Rahmen des Sachsenpokals fanden am vergangenen Wochenende weitere Wettbewerbe im Skispringen und der Nordischen Kombination in Johanngeorgenstadt statt. Von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des VSC Klingenthal war bei den Mädchen von der 13-Meter-Schanze Ronja Götzel vertreten. Im Sprungwettkampf belegte sie Platz sechs und nach anschließendem Lauf über 1 Kilometer holte sie Bronze in der Nordischen Kombination. Bei den Schülern (10) gelang Hannes Teller der Sieg im Sprungwettkampf sowie Platz zwei im Kombinations-Lauf über 2 Kilometer. Vereinskamerad Elias Schröter wurde Sechster im Springen, sicherte sich anschließend aber noch den dritten Platz im Lauf. In der Schülerklasse 11 waren sowohl Pepe Schönherr als 2. im Springen und 3. im Lauf als auch Jakob Götzel als 4. im Sprung- und 2. Im Laufwettbewerb erfolgreich. In gleicher Altersklasse sprang Marc Tropsch auf Rang 7 und wurde nach guter Laufleistung noch 4. im Kombinations-Lauf.Linda-Luise Götzel sicherte sich bei den Mädchen (JG11/12) den vierten Platz im Sprungwettkampf und anschließend Gold in der Nordischen Kombination nach 2 Kilometer Laufstrecke. Zwei weitere Siege für den VSC gab es durch Marit Lehmann, die bei den Mädchen (JG 09(10) sowohl Gold im Sprung- als auch im Laufwettbewerb der Nordischen Kombination holte.