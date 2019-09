Vierbeiner können abtauchen

Limbach-Oberfrohna- Am Wochenende des 21. und 22. September ist es wieder so weit. Zum zweiten Mal findet das Hundeschwimmen im Sonnenbad Rußdorf in Limbach-Oberfrohna statt.

Da bleibt kein Pfötchen trocken! Die Vierbeiner bekommen für zwei Tage exklusiven Eintritt in das Freibad. Für nur 50 Cent pro Tag können die Kleinen mal richtig abtauchen und zusammen im großen Schwimmbecken planschen. Die Herrchen dürfen allerdings nur vom Beckenrand aus zuschauen. Aus Sicherheitsgründen sollen sie nicht mit ins Wasser gehen, da nicht auszuschließen ist, dass ein Tier in Panik gerät und beißt. Wer seinem treuen Weggefährten eine Freude machen möchte und zuschauen will wie er sich eine schöne Abkühlung gönnt, muss allerdings eine gültige Tollwutimpfung, eine Hundemarke und eine Haftpflichtversicherung mitbringen.

An beiden Tagen hat das Freibad von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter an dem Wochenende mitspielt, damit auch die Herrchen einen schönen Tag in der Sonne genießen können.