Vierter Bonuspunktsieg für den RC Leipzig

Trotz anfänglichen Starschwierigkeiten und einem 0:7 aus Sicht der Messestädter kam das Team von Trainer Andreas Kuntze immer besser in Spiel und konnte mit zwei guten Angriffen das Spiel zum 14:7 drehen. In der Folge verloren die Leipziger wieder etwas die Zielstrebigkeit und verspielten die ein oder andere Großchance. Die Hamburger gaben sich nicht auf und konnten selbst nochmal Punkten. So ging es mit einem umkämpften 21:12 in die Pause.