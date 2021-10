Viggó Kristjánsson kehrt zum DHfK zurück

Das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am Dienstag hatte das Pokal-Aus für die Messestädtler bedeutet. Nun steht am Sonntag das nächste Bundesliga-Heimspiel an. Gegen den TVB Stuttgart erhoffen sich die grün-weißen Handballer 3000 Fans in der Arena. Die Allianz ist langjähriger Partner des SC DHfK und möchte Kinder und Jugendliche wieder mehr für den Sport und besonders den Handball begeistern. Deshalb steht das kommende Spiel ganz unter dem Motto #Familienspieltag. Sechs Nachwuchsmannschaften wurden eingeladen, live beim großen Spiel dabei zu sein.