Vintage Messe: die etwas andere Hochzeitsmesse

Dresden – Bereits zum vierten mal öffnen die Tore in die Vergangenheit. Unter dem Motto „Heiraten im Vintage Stil“ findet am 2. April die Vintage Messe im Erlweinforum in Dresden statt. Außerdem hat Lisa Stark wieder Frühlingsgrüße unter die Leute gebracht.

80 große und kleine Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren dann ihre Sachen.Von Fashion, Schmuck, handgefertigten Produkten und Street Food ist alles dabei. Liebhaber der alten Zeit und künftige Brautpaare können sich bei einem Sonntagsbummel von den Ausstellern inspirieren lassen.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel füllt einfach das Kontaktformular aus!

Einsendeschluss ist Donnerstag, der 30. März, 12 Uhr!

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Die Gewinner erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail.