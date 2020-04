Koch-Video als Teil der Kampagne der Dresden Marketing GmbH „Schönheit zuhause entdecken“ online und in den Regionalprogrammen von SACHSEN FERNSEHEN:

Vor wenigen Tagen hat die Dresden Marketing GmbH (DMG) die Kampagne „Schönheit zuhause entdecken. #VisitDresdenSoon“ als Reaktion auf die Corona-Krise gestartet. Der erste Live-Stream – ein Wohnzimmerkonzert von einem der besten Nachwuchsgitarristen Deutschlands, dem Radebeuler Julian Wolf, – sorgte mit über 6.600 Videoaufrufen und 273 Interaktionen bereits für eine sehr gute Resonanz.

Heute hat die DMG ein weiteres Video veröffentlicht, bei dem der Dresdner Privatkoch Kai Kochan ein Ostermenü zubereitet und dabei jede Menge Tipps und Anekdoten aus Dresden Elbland vermittelt. „Es sind gerade auch die Menschen, welche die Einzigartigkeit unserer schönen Region Dresden Elbland ausmachen. Kai Kochan ist mit seinem Koch-Video für #VisitDresdenSoon ein sympathischer Botschafter, der bestens unterhält. Mit dem Ostermenü aus Dresden Elbland werden hoffentlich viele Menschen unseren ‚Genuss zuhause entdecken‘“, sagt Corinne Miseer, Geschäftsführerin der DMG.

Dresdner Ostermenü aus der Kiste:

„Gut Kochen und Essen ist meine Passion – und in der aktuellen Corona-Krise ein ganz wichtiger Öffner zu den Herzen der Menschen. Deshalb freue ich mich, dass ich mit Unterstützung der DMG hoffentlich viele Menschen mit meinem kleinen Koch-Act begeistern kann. Kochen Sie selbst, kaufen Sie regional und besuchen Sie sobald dies wieder möglich ist unser schönes Dresden Elbland. Bis dahin: #StayHome,“ so Kochan.

Dabei kommt dem Dresdner zugute, dass er viele Akteure aus Stadt und Region bestens kennt. Ein Anruf genügte und Andreas Wippler von der Pillnitzer Traditionsbäckerei brachte Eierschecke vorbei – als Dessert für das von Kochan empfohlene Ostermenü. Auch das Schälchen Heeßes dazu ist regional, aus von der Dresdner Kaffeerösterei veredelten Bohnen.

Wegen der aktuellen Vorschriften hat Kochan ohne Publikum gekocht und seine Gäste wie den Obstbauern und Hofladenbesitzer Robert Rüdiger einzeln und mit dem notwendigen Sicherheitsabstand in seiner Open-Air-Küche begrüßt.

Veröffentlicht wird das Video in den Regionalprogrammen von SACHSEN FERNSEHEN auf www.sachsen-fernsehen.de und über facebook.com/visit.dresden.

Die Kampagne „Schönheit zuhause entdecken. #VisitDresdenSoon“:

Unter www.visit-dresden.travel gibt es jede Menge Angebote zum „Zuhause entdecken“ und Dresden Elbland-Bezug wie ein Memory-Spiel, ein Quiz oder Wimmelbilder zum Ausmalen. Eine weitere zentrale Plattform richtet sich an Privatpersonen gleichermaßen wie Geschäftskunden: der virtuelle 360-Grad-Rundgang unter www.dresden360.com. In der Rubrik Visit Dresden Elbland 360° bspw. ist der Nutzer eingeladen, die Vielfalt der Region von einem Schaufelraddampfer der Sächsischen Dampfschifffahrt als Ausgangspunkt zu erleben. Insgesamt 22 Panoramen nehmen mit auf eine virtuelle Reise entlang der Elbe, von Dresden über Radebeul und Meißen bis nach Torgau. Die Plattform wird gerade deutlich ausgebaut. Die DMG nutzt aber auch ihre Social Media Kanäle, allen voran ihren mit rund 150.000 Followern stärksten Kanal facebook.com/visit.dresden, um mit Livestreams und virtuellen 360°-Touren gute Unterhaltung aus Dresden Elbland in die Wohnzimmer zu bringen. Damit schließt die DMG an ein Projekt an, das bereits im letzten Jahr mit großem Erfolg an den Start ging: die Visit Dresden Sommerkonzertwochen. Neu daran ist: Die Live-Sessions werden teilweise von den Akteuren selbst mit dem Handy aufgenommen und auch gestreamt. Es gibt kein direktes Publikum und neben Konzerten auch Koch-Acts oder Lesungen.

Die Dresden Marketing GmbH:

Die Dresden Marketing GmbH (DMG) ist die offizielle Dachmarketingorganisation der Landeshauptstadt Dresden und für die nationale und internationale Vermarktung von Dresden Elbland als Reiseziel verantwortlich. Darüber hinaus vermarktet sie Dresden als attraktive Kongress-, Wissenschafts- und Wirtschaftsmetropole. Ende 2008 gegründet, besteht die 100%ige Tochterfirma der Landeshauptstadt Dresden aus einem Team von 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Geschäftsführerin ist Corinne Miseer. Weitere Informationen finden Sie unter www.marketing.dresden.de.