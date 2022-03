VMS neue vollelektrische Bahnen für Chemnitzer Modell

Chemnitz- Die Verbandsversammlung des VMS hat grünes Licht für ein Investitionspaket der Chemnitz-Bahn in Höhe von 230 Millionen Euro gegeben. Darin sind der Kauf neuer Bahnen, ein neuer Betriebshof an der Sachsen-Allee und die Instandhaltung enthalten. 19 neue vollelektrische Tram-Züge sollen damit gekauft werden. Den Zuschlag für die Lieferung und Instandhaltung hat das Unternehmen Stadler erhalten. Stadler will die Bahnen ab Sommer 2025 liefern, ab 2026 soll der planmäßige Einsatz im Fahrgastverkehr erfolgen. Die Bahnen ähneln den bisher eingesetzten Citylinks. Sie können rund 200 Personen befördern, es gibt etwa 80 Sitzplätze.