Vogtländischen Wehren im Waldbrandgebiet im Einsatz

Kreisbrandmeister Gerd Pürzel, der den Tross organisierte, sagte: „Wir sind mit vier Löschzügen aus Markneukirchen, Netzschkau, Reichenbach und Oelsnitz sowie zwei Führungsfahrzeugen unterwegs, um Unterstützung bei der Brandbekämpfung nahe des Erholungsortes Bad Schandau zu leisten“. In Pirna angekommen, wurde der Löschzug-Verband noch am Abend an die Einsatzbereiche rund um Bad Schandau verwiesen. Dort sollen die vogtländischen Kameraden circa drei Tage im Einsatz sein, um die zahlreichen Glutnester und Brandherde zu bekämpfen. Die Rückkehr der Brandbekämpfer wird am Wochenende erwartet.