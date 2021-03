Vogtland: Polizei erwischt Raser

Vogtland- Bei Geschwindigkeitskontrollen erwischte die Polizei gleich zwei Fahrer, welche nun mit empfindlichen Strafen rechnen müssen.

© Sachsen Fernsehen

So wurde auf der Martin-Luther-Straße in Plauen ein BMW mit einer Spitzengeschwindigkeit von 108 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot.

Ebenfalls gemessen wurde am gestrigen Tag in Werda in Höhe der dortigen Grundschule. Der traurige Spitzenreiter ist hierbei ein Messwert von 58 km/h bei erlaubten 30 km/h.