Vogtland- Haben Sie auch ab und zu mal eine Gewinnbenachrichtigung im Briefkasten oder im E-Mailpostfach, obwohl Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben? Ein älterer Herr aus dem Vogtland hatte in eineinhalb Wochen gleich 150 solcher Benachrichtigungen im Briefkasten. Heike Teubner von der Verbraucherzentrale erklärt uns im Interview, wie man sich in so einem Fall verhalten sollte.