Vogtlandkreis sucht dringend neue Pflegeeltern

Vogtland- Immer wieder kommt es dazu, dass Familien in der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder Unterstützung von außen benötigen. Dafür sind engagierte Personen, die sich dieser Aufgabe gewachsen fühlen und bereit sind, fremde Kinder für eine bestimmte Zeit oder auf Dauer in ihre Familie zu integrieren, besonders wichtig. Im Vogtlandkreis gibt es aktuell einen Mangel an Pflegeeltern. Im Gespräch mit Claudia Pirlich vom Jugendamt Vogtlandkreis, haben wir mehr über die Situation in Erfahrung gebracht.