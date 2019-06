Im September 1869 gegründet, feiert die Volksbank Chemnitz in diesem Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum.

Mit ihren rund 27.000 Mitgliedern gehört sie zu den größten Genossenschaftsbanken in Ostdeutschland. Als Bank für Mittelstand und Familie betreut sie in 28 Filialen in der Region Chemnitz, Zwickau und dem Erzgebirge rund 72.000 Privat- und Firmenkunden.