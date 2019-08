Volksmarsdorf: 24-Jähriger beißt Polizistin

Die Polizei wurde am Mittwochmorgen gegen 4:30 Uhr in die Paulinenstraße in Volksmarsdorf gerufen. Dort vermuteten Mieter, dass sich ein Gast illegal im Haus einquartiert hatte. Als die Beamten den Mann zur Rede stellten, tat er zunächst so, als wolle er seine Papiere holen. Abrupt drehte er sich jedoch um und ergriff zu Fuß die Flucht. Er rannte einige Straßen entlang, wurde allerdings von den Beamten eingeholt. Als sie ihn identifizieren wollten, wehrte der 24-Jährige sich heftig: Er drehte einer Polizistin die Finger um und biss ihr in die Hand. Er konnte festgenommen werden.